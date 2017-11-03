03 Ноябрь 2017 "Большой этнографический диктант" на Брянщине Сегодня, в преддверии Дня народного единства, по традиции жители Брянской области примут участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант". Чтобы успешно пройти тестирование, необходимо знать традиции и культуру народов нашей страны. К примеру, на территории Брянской области проживают представители ста пятнадцати национальностей. Стать участником акции может любой желающий. Для этого необходимо прийти на одну из сорока девяти площадок, организованных в нашем регионе и ответить на тридцать вопросов, предусмотренных диктантом. В Брянске знатоки этнографии соберутся в госуниверситете, в областной научной библиотеке и библиотеке номер четыре в Бежицком районе, а также в четвёртой и седьмой гимназиях. Присоединятся к акции и все районы области. Результаты диктанта будут опубликованы в сети Интернет двенадцатого декабря. Добавить комментарий