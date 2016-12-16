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16 Декабрь 2016

Акция "Учение – свет, а у школы тьма" в Брянске

16 svetВ России стартовала акция общероссийского народного фронта "Учение – свет, а у школы тьма". В рамках проекта общественники проверяют качество освещения возле общеобразовательных учреждений, а также на прилегающих к школам территориях. Присоединились к акции и в Брянской области. Напомним, по итогам сентябрьского мониторинга сотрудники ГИБДД выдали предписания Брянской городской администрации. Но повторная проверка показала, что по-прежнему слабо освещены территории возле пятой и шестидесятой школ.

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