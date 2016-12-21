21 Декабрь 2016 В Брянске принят проект бюджета на 2017 год Сегодня на сессии Брянского городского совета, последней в этом году, был принят проект городского бюджета на 2017 год. В этот раз документ обсуждался особенно активно, прошел публичные слушания и был доработан с учетом мнения жителей и предложений депутатов. В итоге доходная часть бюджета Брянска составила более пяти с половиной миллиардов рублей. Новый бюджет, в отличие от нынешнего, бездефицитный. Более семидесяти процентов расходов - обеспечение социальных обязательств, исполнение "майских указов" Президента. В бюджете, как было сказано на заседании, заложены средств на развитие образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрены строительство нового водозабора, ремонт дорог, дворов, прокладка сетей наружного освещения. Добавить комментарий