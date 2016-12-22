22 Декабрь 2016 В Брянске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир Финансируется жильё для сирот по федеральной программе с долевым участием областного бюджета. Объем средств на строительство жилья в Брянской области вырос с 2014 года почти на четверть и составил в этом году двести двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей. На эти средства в регионе было приобретено двести семьдесят квартир. В будущем году планируется выделить жилье еще для трехсот ребят. На эти цели в областном бюджете уже заложено около ста семидесяти миллионов рублей, часть денег поступит из федеральной казны. Добавить комментарий