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22 Декабрь 2016

В Брянске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

21 kluchiФинансируется жильё для сирот по федеральной программе с долевым участием областного бюджета. Объем средств на строительство жилья в Брянской области вырос с 2014 года почти на четверть и составил в этом году двести двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей. На эти средства в регионе было приобретено двести семьдесят квартир. В будущем году планируется выделить жилье еще для трехсот ребят. На эти цели в областном бюджете уже заложено около ста семидесяти миллионов рублей, часть денег поступит из федеральной казны.

 

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