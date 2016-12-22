22 Декабрь 2016 Брянская Дума провела последнее в этом году заседание Несмотря на предпраздничное настроение, в повестку дня вынесли несколько злободневных вопросов. Так, пособия вдовам военных и полицейских, которые погибли в вооружённых конфликтах последних лет, увеличены вдвое, до шести тысяч рублей. В первом чтении был принят один из самых острых законопроектов, касающийся маршрутных перевозок. Дума предлагает целый ряд нововведений. Конечные остановки межмуниципальных маршрутов должны быть на автовокзалах и автостанциях. Машины должны быть оснащены системами ГЛОНАСС. В обсуждении всех этих новшеств обязательно должна принимать участие общественность. Прорабатывать нюансы этого закона народным избранникам предстоит уже в следующем году. Конечно, депутаты обсуждали не только деловые вопросы. Сразу десять человек стали заслуженными работниками культуры Брянской области. Среди них художник Валерий Сичков, журналист Григорий Щигарцов. "Почётным изобретателем" стал инженер "БМЗ" Николай Буренков, соавтор многих разработок предприятия последних лет. Добавить комментарий