23 Декабрь 2016 Лестницу на бульваре Гагарина в Брянске капитально отремонтируют Началась разработка проектно-сметной документации, необходимой для проведения капитального ремонта лестницы на бульваре Гагарина и Семёновского сквера. Капитальный ремонт предусматривает максимальное сохранение расположенных здесь исторических объектов, модернизацию системы освещения, установку скульптур, укладку новой тротуарной плитки, ремонт ливнёвок. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория от сквера Карла Маркса до улицы Калинина. В своем нынешнем виде лестница появилась в Брянске в семидесятых годах прошлого века. Десятилетиями она была визитной карточкой города. Пережила несколько косметических и профилактических ремонтов. Однако масштабная реконструкция знакового для города объекта будет проведена впервые. Добавить комментарий