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23 Декабрь 2016

В Детской областной больнице в Брянске побывал Дед Мороз

23 bolnitsaБрянские активисты Общероссийского Народного Фронта совместно с региональной ассоциацией сестринского персонала Брянщины, провели новогоднюю акцию в Детской областной больнице. Одиннадцать отделений, двести пятьдесят маленьких пациентов. Дед Мороз и Снегурочка обошли всех. Пригласили их в больницу в рамках акции "Новогоднее чудо". Впервые её провели в прошлом году. В этот день мальчишкам и девчонкам подарили не только подарки, после поздравлений в палатах все собрались в актовом зале, где прошло театрализованное представление.

 

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