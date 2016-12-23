23 Декабрь 2016 В Детской областной больнице в Брянске побывал Дед Мороз Брянские активисты Общероссийского Народного Фронта совместно с региональной ассоциацией сестринского персонала Брянщины, провели новогоднюю акцию в Детской областной больнице. Одиннадцать отделений, двести пятьдесят маленьких пациентов. Дед Мороз и Снегурочка обошли всех. Пригласили их в больницу в рамках акции "Новогоднее чудо". Впервые её провели в прошлом году. В этот день мальчишкам и девчонкам подарили не только подарки, после поздравлений в палатах все собрались в актовом зале, где прошло театрализованное представление. Добавить комментарий