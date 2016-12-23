Брянское поисковое объединение "Возрождение" получило специальный приз Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве России. Отряд работает на территории региона десять лет. Поисковой и просветительской работой в нём занимаются десятки студентов и школьников. Благодаря юным поисковикам сотни семей узнали о подвигах и наградах, а также о местах захоронений солдат, долгие годы считавшихся пропавшими без вести. Объединение реализует такие социально значимые проекты как "Семейная память войны" и "Крепка семья - крепка держава". Только в этом году поисковики движения провели несколько крупномасштабных акций, в которых приняли участие более трёх тысяч человек.

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