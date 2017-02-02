02 Февраль 2017 На Брянщине подсчитают реальные доходы семей Брянская область участвует во всероссийском статистическом исследовании, цель которого - получение достоверной информации о фактическом уровне жизни российских и брянских семей, об их доходах, о том, доходят ли установленные льготы до получателя, чтобы оценить эффективность социальной политики, которая проводится в целом по стране и в нашем регионе. Масштабное выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах проводится в стране впервые. На Брянщине сотрудники Росстата обследуют более полутора тысяч домохозяйств во всех районах области, кроме Жирятинского и Рогнединского. Статистическое исследование завершится 10 февраля. Добавить комментарий