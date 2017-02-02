30 Ноябрь -0001 На брянском участке границы с Белоруссией установлена пограничная зона Одновременно особый порядок пересечения рубежей с сопредельным государством введён в Смоленской и Псковской областях. Соответствующий приказ подписал директор ФСБ Александр Бортников. Связано это с изменениями миграционного режима в Белоруссии. Президент этой страны Александр Лукашенко принял решение об установлении безвизового порядка въезда и выезда для граждан восьмидесяти государств при условии, что они намерены находится на территории Белоруссии не более пяти суток. Данное решение Минск заранее согласовал с Москвой. В рамках Союзного Государства между нашими странами предусмотрено свободное передвижение. Но нововведение может отразиться на безопасности Российской Федерации. Иностранцы, прибывшие в Белоруссию без визы, имеют возможность нелегально проникнуть и в нашу страну. Поэтому Александр Бортников поручил региональным погрануправлениям, в том числе и брянскому, определить места для въезда, выезда и прохода лиц в пограничную зону и установить здесь предупреждающие знаки. Добавить комментарий