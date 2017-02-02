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02 Февраль 2017

Брянцы - участники Сталинградской битвы

02 veteran mosin

Сегодня день воинской славы России. Одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны: семьдесят четвертая годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Эта победа изменила ход Второй Мировой войны. В легендарной битве принимало участие немало брянцев. И сейчас в нашем городе живут шесть героев Сталинграда. В День завершения самого кровопролитного сражения съемочная группа ГТРК "Брянск" встретилась с Георгием Мосиным, который в 1942 году командовал ротой минометчиков.

 

Комментарии  

 
0 # C. 02.02.2017 16:43
слезы на глазах наворачиваются
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