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03 Февраль 2017

В Брянске решили упорядочить торговлю алкоголем

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В Брянске будет создана комиссия, которая проведёт ревизию торговых объектов, реализующих спиртное, и определит чёткий порядок их размещения. Жалобы по поводу баров и магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, всё чаще стали поступать представителям власти. Жители недовольны как огромным количеством таких заведений, так и неприятным соседством с ними.  Чтобы изменить ситуацию, не нужно прилагать больших усилий. Федеральное законодательство позволяет представительным органам власти на местах самостоятельно определять насколько далеко друг от друга должны находиться такие объекты.

 

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