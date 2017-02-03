03 Февраль 2017 В Брянске решили упорядочить торговлю алкоголем В Брянске будет создана комиссия, которая проведёт ревизию торговых объектов, реализующих спиртное, и определит чёткий порядок их размещения. Жалобы по поводу баров и магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя, всё чаще стали поступать представителям власти. Жители недовольны как огромным количеством таких заведений, так и неприятным соседством с ними. Чтобы изменить ситуацию, не нужно прилагать больших усилий. Федеральное законодательство позволяет представительным органам власти на местах самостоятельно определять насколько далеко друг от друга должны находиться такие объекты. Добавить комментарий