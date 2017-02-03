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03 Февраль 2017

На брянских дорогах ведётся ямочный ремонт

03 dorogi

В течение всей недели в Брянске устраняли дефекты на недавно отремонтированных дорогах. Провести ямочный ремонт к началу февраля подрядные организации обязала Брянская городская администрация. В этом году первую крупную проверку дорог городские власти провели не в апреле, как обычно, а в январе. Как выяснилось, на недавно отремонтированных проспектах Станке Димитрова и Московский, улицах Речная и Флотская уже появились ямы, на некоторых участках износился верхний слой асфальта. Новые дороги находятся на гарантии, поэтому все подрядчики, а это около десяти организаций, устраняли дефекты за свой счёт. Работу над ошибками они практически выполнили. Следующая масштабная проверка всех находящихся на гарантии дорог пройдёт в Брянске весной.

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