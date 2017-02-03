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03 Февраль 2017

В Брянске обсудили подготовку к весеннему паводку

03 polovodeВ этом году по прогнозам сотрудников брянского гидрометеоцентра половодье начнётся в Брянской области не раньше обычного в конце марта. При этом уровень воды вряд ли поднимется больше чем на сто пятьдесят сантиметров, примерно такой показатель был зафиксирован и в прошлом году.  Хотя, как всегда, вода подойдёт к домам частного сектора на прибрежных улицах, например Речной, Луговой и Калинина. Значительный паводок по предварительным прогнозам ожидается в двадцати четырёх населённых пунктах области. Именно поэтому в каждом районе уже созданы спецгруппы для ликвидации последствий половодья. Всего по области это более чем две тысячи человек и свыше семисот единиц техники.

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