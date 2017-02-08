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08 Февраль 2017

Новый автобусный маршрут в Брянске

08 avtobus

Новый межмуниципальный маршрут - № 177 - свяжет два крупных населённых пункта Брянского района, посёлки Глинищево и Супонево. Перевозчик определён по итогам торгов, машины выйдут на линию в ближайшие дни. До сих пор жители Супонево добирались в районный центр, село Глинищево, с пересадкой, что было неудобно. Маршрут нового автобуса пройдёт через областной центр, посёлки Мичуринский и Путёвка. С его появлением будет решена и транспортная проблема жителей села Толмачево. Интервал движения составит от десяти до двадцати минут, в зависимости от времени суток. Между тем, многие другие населённые пункты Брянского района по-прежнему не имеют прямого транспортного сообщения с райцентром. В их числе - посёлки Стеклянная Радица и Пальцо, которые больше всего удалены от Глинищево.                  

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