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08 Февраль 2017

Новый мост в Белых Берегах

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Жители посёлка Белые Берега собственными силами построили новый мост через реку Снежеть недалеко от посёлка Бабинка. Когда-то на этом месте уже была переправа - она вела к расположенным на другом берегу водоёма захоронениям участников Великой Отечественной войны - партизана Саши Сабирова и красноармейца Александра Соколова. Со временем старое сооружение полностью разрушилось. Около тридцати добровольцев за несколько дней построили новый шестнадцатиметровый мост. В ближайшие выходные переправу укрепят и сделают перила. А весной волонтёры планируют навести порядок на воинских захоронениях.

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