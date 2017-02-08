08 Февраль 2017 Новый мост в Белых Берегах Жители посёлка Белые Берега собственными силами построили новый мост через реку Снежеть недалеко от посёлка Бабинка. Когда-то на этом месте уже была переправа - она вела к расположенным на другом берегу водоёма захоронениям участников Великой Отечественной войны - партизана Саши Сабирова и красноармейца Александра Соколова. Со временем старое сооружение полностью разрушилось. Около тридцати добровольцев за несколько дней построили новый шестнадцатиметровый мост. В ближайшие выходные переправу укрепят и сделают перила. А весной волонтёры планируют навести порядок на воинских захоронениях. Добавить комментарий