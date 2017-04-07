07 Апрель 2017 Сещинские лётчики готовятся к Параду Победы Сещинский военный аэродром 566 отдельного военно-транспортного полка вновь будет задействован при подготовке и проведении парада Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Самые мощные транспортные самолеты российской авиации АН-124 "Руслан" сейчас уже находятся на подмосковном аэродроме в Кубинке, где летчики знакомятся с заданием. Ответственное задание доверили двум лучшим экипажам. Предполагается, что наша летная группа пройдет над Красной площадью четвертой по счету. Тренировки на полигоне Алабино будут продолжаться весь апрель, всего их запланировано восемь. Генеральная репетиция праздничного полета пройдет в Москве седьмого мая. Добавить комментарий