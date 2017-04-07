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07 Апрель 2017

Погода на Брянщине в ближайшие дни

06 pogoda

Вчера в области прошли первые весенние грозы. Среднесуточная температура сейчас превышает климатическую норму на три-пять градусов. Сегодня на территории региона из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный и северо-западный умеренный, местами сильный. А вот на выходных Брянщина попадёт в область высокого давления и это приведет к похолоданию оно продлиться до середины следующей недели. Ночью возможны заморозки до минус одного градуса, а днем температура поднимется, но не выше плюс восьми.

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