Войти

07 Апрель 2017

Праздник Благовещенье

07 blagoveshenie

Сегодня - Благовещенье, один из наиболее значимых христианских праздников. Именно в этот день, согласно священному писанию, Деве Марии принесли благую весть о том, что у неё родится сын божий Иисус Христос. Во всех брянских храмах сегодня пройдут праздничные богослужения. С Благовещением связано и множество народных примет и обычаев. В этот день не занимаются рукоделием и садово-огородными работами. В народе считали, что тёплый благовещенский день сулит раннюю весну. Если сегодня будет ясно и солнечно, то нужно ждать богатого урожая.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002685 секунд