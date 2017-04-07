Сегодня - Благовещенье, один из наиболее значимых христианских праздников. Именно в этот день, согласно священному писанию, Деве Марии принесли благую весть о том, что у неё родится сын божий Иисус Христос. Во всех брянских храмах сегодня пройдут праздничные богослужения. С Благовещением связано и множество народных примет и обычаев. В этот день не занимаются рукоделием и садово-огородными работами. В народе считали, что тёплый благовещенский день сулит раннюю весну. Если сегодня будет ясно и солнечно, то нужно ждать богатого урожая.

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