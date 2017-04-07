07 Апрель 2017 На Брянщине обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной В Клетнянском районе вблизи Урочища Черников обнаружен целый арсенал времён Великой Отечественной войны. Местные жители сообщили о найденных в поле недалеко от населённого пункта взрывоопасных предметах в региональное управление МЧС России. Выехавшие на место спасатели изъяли и обезвредили более тридцати миномётных мин, несколько артиллерийских снарядов, советских ручных гранат и противопехотную мину. Такие находки в брянских лесах не редкость. И в подобной ситуации, предупреждают сапёры, нужно быть максимально осторожным и никаких действий самостоятельно не предпринимать. Важно немедленно сообщить о находке в полицию и дождаться приезда специалистов. Добавить комментарий