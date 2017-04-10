10 Апрель 2017 На Брянщине сегодня завершается сезон охоты на водоплавающую дичь В этом году охота на тетеревов, вальдшнепов, уток и гусей, за исключением серого, велась практически без ограничений. Это связано с тем, что в Московской области зарегистрированы очаги птичьего гриппа, и снижение популяции перелетных пернатых стало одной из мер профилактики распространения заболевания. В Брянской области в период весенней охоты вели мониторинг - образцы добычи проверяли в ветеринарных лабораториях на наличие вируса птичьего гриппа. как утверждают специалисты, следов вируса на территории области не обнаружено. Добавить комментарий