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10 Апрель 2017

На Брянщине сегодня завершается сезон охоты на водоплавающую дичь

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В этом году охота на тетеревов, вальдшнепов, уток и гусей, за исключением серого, велась практически без ограничений. Это связано с тем, что в Московской области зарегистрированы очаги птичьего гриппа, и снижение популяции перелетных пернатых стало одной из мер профилактики распространения заболевания. В Брянской области в период весенней охоты вели мониторинг - образцы добычи проверяли в ветеринарных лабораториях на наличие вируса птичьего гриппа. как утверждают специалисты, следов вируса на территории области не обнаружено.

 

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