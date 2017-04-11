11 Апрель 2017 Митинг в сквере "Лесные сараи" в Брянске Сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, в Брянске, в сквере "Лесные сараи" состоялся традиционный траурный митинг. Именно здесь установлен обелиск в память о девятнадцати тысячах брянских военнопленных и партизан, замученных фашистскими оккупантами. Сейчас в Брянской области живут около шести тысяч бывших узников фашистских концлагерей. Многие из них пришли сегодня в Лесные сараи, поклониться памяти наших земляков и возложить цветы к монументу жертвам фашизма. А в Карачевском районе в рамках проходившей в регионе декады памяти жертв нацистского террора узники фашистских концлагерей встретились со школьниками. Добавить комментарий