13 Июнь 2017 В Брянске проверили качество ягод Начался ягодный сезон. В этом году с первыми сборами клубники запоздали из-за погоды. Местных ягод пока мало. На прилавках, в основном, клубника, земляника и черешня от зарубежных поставщиков, из южных регионов нашей страны. Качество ягод отслеживают сотрудники Россельхознадзора. Была задержана партия земляники из Сербии - больше шестидесяти тонн. В ягодах обнаружили насекомых-вредителей. Вся обнаруженная некачественная ягодная продукция уничтожается или возвращается обратно поставщикам. Добавить комментарий