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13 Июнь 2017

В Брянске проверили качество ягод

13 yagody

Начался ягодный сезон. В этом году с первыми сборами клубники запоздали из-за погоды. Местных ягод пока мало. На прилавках, в основном, клубника, земляника и черешня от зарубежных поставщиков, из южных регионов нашей страны. Качество ягод отслеживают сотрудники Россельхознадзора. Была задержана партия земляники из Сербии - больше шестидесяти тонн. В ягодах обнаружили насекомых-вредителей. Вся обнаруженная некачественная ягодная продукция уничтожается или возвращается обратно поставщикам.

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