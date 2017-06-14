14 Июнь 2017 Брянский Стародуб и болгарский Павликени станут городами-побратимами Представители Стародуба и болгарского города Павликени подписали меморандум об установлении между населёнными пунктами побратимских отношений. Церемония подписания документа прошла в Болгарии на форуме городов-побратимов. Участие в нём приняли делегации почти ста городов из разных стран. Планируется, что Стародуб и Павликени будут тесно сотрудничать в общественной, экономической и культурной сферах. Гостей из болгарского города-побратима ждут в Стародубе уже в сентябре на торжествах в честь Дня города. Напомним, на Брянщине - это не единственный пример межмуниципального международного сотрудничества. Так, Брянск является городом-побратимом болгарских Дупницы и Карлово. А Клинцы - город-побратим Кюстендила. Добавить комментарий