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14 Июнь 2017

Брянский Стародуб и болгарский Павликени станут городами-побратимами

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Представители Стародуба и болгарского города Павликени подписали меморандум об установлении между населёнными пунктами побратимских отношений. Церемония подписания документа прошла в Болгарии на форуме городов-побратимов. Участие в нём приняли делегации почти ста городов из разных стран. Планируется, что Стародуб и Павликени будут тесно сотрудничать в общественной, экономической и культурной сферах. Гостей из болгарского города-побратима ждут в Стародубе уже в сентябре на торжествах в честь Дня города. Напомним, на Брянщине - это не единственный пример межмуниципального международного сотрудничества. Так, Брянск является городом-побратимом болгарских Дупницы и Карлово. А Клинцы - город-побратим Кюстендила.

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