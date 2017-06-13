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13 Июнь 2017

Брянских поисковиков наградили в Калуге

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Брянские поисковики получили награды Министерства обороны за участие в "Вахте Памяти" на территории Калужской области. Знаком "За отличие в поисковом движении" были отмечены четырнадцать бойцов из отрядов "Брянский фронт" и "Пересвет". Представители нашего региона уже много лет участвуют в совместных поисковых экспедициях на территории Калужской области. В годы Великой Отечественной здесь ожесточённо сражались армии Западного фронта, проходили боевые операции брянских партизанских отрядов. За время работы поисковых отрядов были подняты и захоронены в братские могилы останки более сорока тысяч красноармейцев - тысячи имён погибших, пропавших без вести удалось установить.

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