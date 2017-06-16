16 Июнь 2017 Итоги акции "Вспомни о ребёнке. Заплати алименты" В региональном управлении службы судебных приставов подвели итоги акции "Вспомни о ребёнке. Заплати алименты!" Судебные приставы провели десятки дополнительных рейдов по местам жительства недобросовестных родителей, приняли меры к их розыску. Напомним, в Брянской области больше девяти тысяч неплательщиков алиментов, общая сумма их задолженности более миллиарда рублей. В ходе проведения акции должники вернули около миллиона рублей, почти двум тысячам алиментщикам ограничено право выезда из страны. А четырнадцать недисциплинированных родителей получили предупреждения об уголовной ответственности. Добавить комментарий