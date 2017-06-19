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19 Июнь 2017

"Помогающее пространство" в детской областной больнице Брянска

19 deti onko

Проект под таким названием начали реализовывать в онкогематологическом центре детской областной больницы. В нём активно принимают участие и волонтёры, и маленькие пациенты, их родители. С помощью пластика и плёнки коридор стилизовали под пёстрый зоопарк. На стенах - тигры, носороги, жирафы. На полу - причудливые дорожки из следов зверей. Цвета комбинировали с учётом рекомендации психологов. Яркие оригинальные декорации на стенах повышают настроение маленьких пациентов, многие из которых находятся в больнице не один месяц. На следующих этапах проекта художники разрисуют стены остальных помещений детской областной больницы - кабинетов УЗИ, МРТ и процедурных.

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