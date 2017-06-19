19 Июнь 2017 "Помогающее пространство" в детской областной больнице Брянска Проект под таким названием начали реализовывать в онкогематологическом центре детской областной больницы. В нём активно принимают участие и волонтёры, и маленькие пациенты, их родители. С помощью пластика и плёнки коридор стилизовали под пёстрый зоопарк. На стенах - тигры, носороги, жирафы. На полу - причудливые дорожки из следов зверей. Цвета комбинировали с учётом рекомендации психологов. Яркие оригинальные декорации на стенах повышают настроение маленьких пациентов, многие из которых находятся в больнице не один месяц. На следующих этапах проекта художники разрисуют стены остальных помещений детской областной больницы - кабинетов УЗИ, МРТ и процедурных. Добавить комментарий