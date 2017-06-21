21 Июнь 2017 День кинологических подразделений органов внутренних дел Первый в нашей стране питомник сыскных собак был открыт больше ста лет назад в Санкт-Петербурге. А в Брянской области первая группа служебного собаководства начала работать в тысяча девятьсот сорок пятом. Тогда содержали всего трёх питомцев, сейчас в региональной кинологической службе состоят на довольствии более сорока собак - в основном это овчарки и лабрадоры. Четвероногие служивые помогают обнаруживать взрывчатые и наркотические вещества, оружие. С начала года с помощью служебных собак было раскрыто около двадцати преступлений и задержаны сотни правонарушителей. Добавить комментарий