Войти

21 Июнь 2017

День кинологических подразделений органов внутренних дел

21 kinologa

Первый в нашей стране питомник сыскных собак был открыт больше ста лет назад в Санкт-Петербурге. А в Брянской области первая группа служебного собаководства начала работать в тысяча девятьсот сорок пятом. Тогда содержали всего трёх питомцев, сейчас в региональной кинологической службе состоят на довольствии более сорока собак - в основном это овчарки и лабрадоры. Четвероногие служивые помогают обнаруживать взрывчатые и наркотические вещества, оружие. С начала года с помощью служебных собак было раскрыто около двадцати преступлений и задержаны сотни правонарушителей.

 

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002674 секунд