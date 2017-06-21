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21 Июнь 2017

Ограничение движения в Брянске

21 ogranichenie

Сегодня в Брянске с восемнадцати часов будет ограничено движение транспорта и парковка на Кургане Бессмертия. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. Напомним, сегодняшней ночью возле стелы Воинской славы пройдёт акция "Мы помним". Её участники зажгут свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем здесь же состоится Божественная литургия, митинг Памяти. Возобновится движение и будет разрешена парковка возле Кургана Бессмертия по окончании мероприятий - после шести часов утра.

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