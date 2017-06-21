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21 Июнь 2017

Дополнительный транспорт на время прохождения акции "Мы помним"

21 trancport

Сегодня ночью для желающих принять участие в акции "Мы помним!", которая пройдёт на Кургане Бессмертия, будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Из Бежицкого района в два часа сорок минут с остановки на улице Почтовой отправится автобус. Из других районов к месту проведения мероприятий можно будет добраться на троллейбусах. В два часа сорок минут они отправятся к Кургану Бессмертия от мясокомбината и бульвара Щорса, а без десяти три от телецентра и с улицы Горбатова. По окончании мероприятий, около шести часов утра, этот же транспорт проследует в обратном направлении. Также напоминаем, что в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, сегодня с восемнадцати часов и до окончания акции будет ограничена парковка транспортных средств на стоянках около площади Воинской славы.

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