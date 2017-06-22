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22 Июнь 2017

В Навле прошло перезахоронение останков бойцов Великой Отечественной

22 perezahoronenie NavlyaВ Навле прошла церемония перезахоронения останков мирных жителей и партизан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. В Брасовском, Суземском и Навлинском районах поисковикам удалось обнаружить останки почти ста человек. Погибших от рук захватчиков мирных жителей - в основном женщин и детей - бойцы поисковых отрядов нашли в так называемых расстрельных ямах у сёл Хутор Холмецкий, Липки, Борщёво и Красный Колодец. У одного из убитых партизан добровольцы обнаружили медальон, но узнать имя бойца не удалось. На церемонию перезахоронения пригласили ветеранов Великой Отечественной, школьников, жителей близлежащих сёл и деревень.

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