22 Июнь 2017 В Навле прошло перезахоронение останков бойцов Великой Отечественной В Навле прошла церемония перезахоронения останков мирных жителей и партизан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. В Брасовском, Суземском и Навлинском районах поисковикам удалось обнаружить останки почти ста человек. Погибших от рук захватчиков мирных жителей - в основном женщин и детей - бойцы поисковых отрядов нашли в так называемых расстрельных ямах у сёл Хутор Холмецкий, Липки, Борщёво и Красный Колодец. У одного из убитых партизан добровольцы обнаружили медальон, но узнать имя бойца не удалось. На церемонию перезахоронения пригласили ветеранов Великой Отечественной, школьников, жителей близлежащих сёл и деревень. Добавить комментарий