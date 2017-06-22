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22 Июнь 2017

Природоохранная прокуратура Брянской области проверяет лесничества региона

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Представители надзорного ведомства проверяют соблюдение законодательства в вопросе сохранения чистоты и порядка в лесном массиве. В лесу рядом с посёлком Нетьинка было обнаружено несколько свалок бытовых отходов. Мусор выбрасывают в основном местные жители, которых не останавливают даже возможные штрафы - до пяти тысяч рублей. Всего за последние два месяца в Брянском и других районах области полицейские оштрафовали более ста человек. А вот обязанность по уборке леса от свалок, по словам природоохранного прокурора, лежит на работниках лесничества. За полгода Брянская природоохранная прокуратура направила в суды более сорока исков по несанкционированным свалкам в лесу. Больше всего мусорных завалов обнаружено в лесах Брянского, Карачевского и Дятьковского районов. Свой вердикт по искам в отношении лесничеств должен вынести суд.

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