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23 Июнь 2017

На Брянщине открыт ягодный сезон

23 sezon yagod

В этом году ягодная пора задержалась - холода и недостаток солнца не дали землянике созреть в обычный срок - к началу июня. Но, хоть и с опозданием, на зелёных лесных опушках появились красные сладкие ягоды. О пользе земляники давно известно - это буквально кладезь витаминов, ценных микроэлементов и одно из лучших средств для повышения иммунитета. Земляничный сезон нынешним летом совпал с черничным. Сочные тёмно-синие плоды считаются природным лекарственным средством. В старину говорили, где едят чернику - доктора не нужны.

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