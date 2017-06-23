23 Июнь 2017 На Брянщине открыт ягодный сезон В этом году ягодная пора задержалась - холода и недостаток солнца не дали землянике созреть в обычный срок - к началу июня. Но, хоть и с опозданием, на зелёных лесных опушках появились красные сладкие ягоды. О пользе земляники давно известно - это буквально кладезь витаминов, ценных микроэлементов и одно из лучших средств для повышения иммунитета. Земляничный сезон нынешним летом совпал с черничным. Сочные тёмно-синие плоды считаются природным лекарственным средством. В старину говорили, где едят чернику - доктора не нужны. Добавить комментарий