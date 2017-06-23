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23 Июнь 2017

В Трубчевском районе установили памятник партизанам

23 pamyatnik Trubchevsk

В деревне Сдесловка Трубчевского района прошла церемония открытия памятника партизанам. которые действовали здесь в годы Великой Отечественной войны. В конце июня 1942 командование противника бросило против них два пехотных батальона. Народные мстители несколько часов сдерживали атаки и тем самым дали возможность мирным жителям переправиться на другой берег Десны. Инициатором установки монумента стал уроженец Трубчевского района Иван Балабанов - в годы войны он был подростком, жил со своей семьёй в этих местах и хорошо помнит события того времени. Сам памятник изготовлен на спонсорские средства.

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