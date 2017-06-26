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26 Июнь 2017

В Брянске открылся первый Центр электросетевых услуг

23 ofis lektro

Потребители теперь могут решить все вопросы по поставке электроэнергии, обратившись в "одно окно". Основная задача упростить для потребителя процесс работы с компанией поставщиком электроэнергии "Брянскэлектро", сократить время и финансовые затраты на получение услуг. Для удобства клиентов подобные центры будут открыты в каждом из двадцати четырех районов области, где работает крупнейшая региональная сетевая компания "Брянскэлектро". К слову, в рамках сотрудничества с регионом компания "Брянскэлектро" реализует инвестиционные программы по развитию электроснабжения области, на эти цели выделяется около пятисот миллионов рублей в год.

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