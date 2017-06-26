26 Июнь 2017 В Рогнедино поисковики нашли неизвестную братскую могилу В Рогнединском районе поисковики обнаружили ранее неизвестную братскую могилу советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Бойцы поисковых отрядов подняли останки двадцати одного красноармейца. Были обнаружены личные вещи воинов: ножи, кружки, карандаши, монеты. Ни медальонов, ни красноармейских книжек при погибших не оказалось. Предположительно, защитники Отечества погибли в сентябре сорок третьего года при освобождении деревни Шоховка. Церемония перезахоронения останков советских бойцов пройдёт в селе Шаровичи в преддверии празднования Дня освобождения Рогнединского района от фашистских захватчиков. Добавить комментарий