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26 Июнь 2017

В Рогнедино поисковики нашли неизвестную братскую могилу

26 Rognedino

В Рогнединском районе поисковики обнаружили ранее неизвестную братскую могилу советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну. Бойцы поисковых отрядов подняли останки двадцати одного красноармейца. Были обнаружены личные вещи воинов: ножи, кружки, карандаши, монеты. Ни медальонов, ни красноармейских книжек при погибших не оказалось. Предположительно, защитники Отечества погибли в сентябре сорок третьего года при освобождении деревни Шоховка. Церемония перезахоронения останков советских бойцов пройдёт в селе Шаровичи в преддверии празднования Дня освобождения Рогнединского района от фашистских захватчиков.

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