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26 Июнь 2017

В Климово строят дом для детей-сирот

26 dom Klimovo

В посёлке Климово строится первый дом по программе обеспечения жильём детей-сирот. Местные власти решили не покупать, как в прошлые годы, по одной-две квартиры на вторичном рынке, а возвести трехэтажный дом на пятнадцать квартир. Проектная стоимость объекта почти четырнадцать миллионов рублей. Примерно половина этой суммы выделена из федерального бюджета по программе "Жильё для детей-сирот". Остальные средства поступят из областной казны. Праздновать новоселье планируют в августе. В здании уже смонтированы инженерные коммуникации. Здесь предусмотрена система индивидуального отопления.

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