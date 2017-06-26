26 Июнь 2017 В Климово строят дом для детей-сирот В посёлке Климово строится первый дом по программе обеспечения жильём детей-сирот. Местные власти решили не покупать, как в прошлые годы, по одной-две квартиры на вторичном рынке, а возвести трехэтажный дом на пятнадцать квартир. Проектная стоимость объекта почти четырнадцать миллионов рублей. Примерно половина этой суммы выделена из федерального бюджета по программе "Жильё для детей-сирот". Остальные средства поступят из областной казны. Праздновать новоселье планируют в августе. В здании уже смонтированы инженерные коммуникации. Здесь предусмотрена система индивидуального отопления. Добавить комментарий