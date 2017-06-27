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27 Июнь 2017

В Карачеве появится бюст Ивану Кузнецову

27byust Karachev

Жители Карачева выбрали место размещения памятного бюста своего земляка, ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера Ордена Славы Ивана Кузнецова. Иван Кузнецов прошёл всю войну, участвовал в освобождении и своего родного города. А после победы помогал восстанавливать разрушенный Карачев. Первоначально вариантов расположения скульптуры героя было два - часть карачевцев голосовала за то, чтобы бюст появился на Аллее Героев. Другие видели его на центральной площади. Большинством голосов определено, что скульптура появится именно здесь. Установить монумент планируется к празднованию одной из ближайших памятных дат в истории Карачевского района.

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