27 Июнь 2017 В Карачеве появится бюст Ивану Кузнецову Жители Карачева выбрали место размещения памятного бюста своего земляка, ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера Ордена Славы Ивана Кузнецова. Иван Кузнецов прошёл всю войну, участвовал в освобождении и своего родного города. А после победы помогал восстанавливать разрушенный Карачев. Первоначально вариантов расположения скульптуры героя было два - часть карачевцев голосовала за то, чтобы бюст появился на Аллее Героев. Другие видели его на центральной площади. Большинством голосов определено, что скульптура появится именно здесь. Установить монумент планируется к празднованию одной из ближайших памятных дат в истории Карачевского района. Добавить комментарий