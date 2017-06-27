27 Июнь 2017 В Брянске отметят День молодёжи Праздничные мероприятия, посвящённые этой дате, пройдут сегодня во всех районах Брянской области. А в департаменте внутренней политики состоится церемония награждения самых активных студентов шести брянских ВУЗов. Грамоты и благодарности вручат тридцати пяти представителям высших учебных заведений, особо проявившим себя в общественной деятельности. И сегодня же станет ясно, какие молодёжные проекты будут в этом году поддержаны областными денежными грантами. Уже известно, что таких программ-победителей шестнадцать. Разработки касаются, в частности, волонтёрской помощи, работе с трудными подростками, воспитания здорового образа жизни. Добавить комментарий