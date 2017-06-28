28 Июнь 2017 Жители брянской Любохны лишились и работы, и здравницы Ситуация с банкротством предприятия "Сантехлит" обрастает новыми подробностями. Безвозвратно потеряв завод с многовековой историей, жители посёлка Любохна теперь рискуют лишиться ещё и единственной здравницы в округе. Конкурсный управляющий обратился в суд с требованием признать оздоровительный лагерь "Родничок", который четырнадцать лет назад был возведён работниками "Сантехлита" методом народной стройки, частью конкурсной массы. В первой судебной инстанции иск уже отклонён, но тяжбы продолжаются. Добавить комментарий