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28 Июнь 2017

Жители брянской Любохны лишились и работы, и здравницы

27 Rodnichok

Ситуация с банкротством предприятия "Сантехлит" обрастает новыми подробностями. Безвозвратно потеряв завод с многовековой историей, жители посёлка Любохна теперь рискуют лишиться ещё и единственной здравницы в округе. Конкурсный управляющий обратился в суд с требованием признать оздоровительный лагерь "Родничок", который четырнадцать лет назад был возведён работниками "Сантехлита" методом народной стройки, частью конкурсной массы. В первой судебной инстанции иск уже отклонён, но тяжбы продолжаются.

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