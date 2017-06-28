28 Июнь 2017 Директор экономического департамента Брянской области ушёл в отставку Директор Департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко подал в отставку. Напомним, экономический департамент он возглавил осенью 2015 года. Основными направлениями его деятельности были реализация программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитие моногородов, привлечение инвестиций, создание в Брянске промышленного парка. До того, как возглавить Департамент, Лысенко занимал руководящие посты в администрации Брянска, "Брянскспиртпроме" и "Горводоканале". Заявление об увольнении Сергей Лысенко написал в связи с переходом на другое место работы. Добавить комментарий