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28 Июнь 2017

Директор экономического департамента Брянской области ушёл в отставку

28 Lysenko

Директор Департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко подал в отставку. Напомним, экономический департамент он возглавил осенью 2015 года. Основными направлениями его деятельности были реализация программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитие моногородов, привлечение инвестиций, создание в Брянске промышленного парка. До того, как возглавить Департамент, Лысенко занимал руководящие посты в администрации Брянска, "Брянскспиртпроме" и "Горводоканале". Заявление об увольнении Сергей Лысенко написал в связи с переходом на другое место работы.

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