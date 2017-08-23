23 Август 2017 Новый храм в брянском селе В селе Лысое Злынковского района, на малой родине поэта и писателя Николая Мельникова, строят новый храм. Он возводится на месте старой полуразрушенной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы. Восстановление храма было давней мечтой автора знаменитой поэмы "Русский крест. После трагической гибели Мельникова земляки решили воплотить ее в жизнь. Жители села собирали средства несколько лет, потом к ним помогли спонсоры. Сейчас готов первый ярус храма, во время православных праздников здесь уже проводят службы. Энтузиасты из Злынки подготовили спектакль по мотивам знаменитой поэмы, с которым планируют в сентябре выступить в Брянске, а вырученные средства направить на завершение строительства церкви. Добавить комментарий