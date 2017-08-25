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25 Август 2017

Что мешает брянцам жить с комфортом

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Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе и участие в нём жителей области оказались в центре внимания экспертов Общероссийского народного фронта. Его активисты провели мониторинг объектов, включенных в программу благоустройства, встретились с инициативными группами жителей, а затем в региональном отделении ОНФ состоялся круглый стол, посвященный самым наболевшим вопросам развития инфраструктуры населенных пунктов области и капитального ремонта многоэтажек.

 

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