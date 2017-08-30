30 Август 2017 АО "Транснефть-Дружба" провело учения в Почепе В Почепском районе прошли масштабные учения компании "Транснефть-Дружба". Их задачей была отработка взаимодействия персонала производственных объектов компании, специальных бригад и экологов в случае разлива нефти. В Брянской области в зоне ответственности предприятия "Транснефть-Дружба" четыре нефтеперекачивающие станции: в Выгоничском, Карачевском, Новозыбковском и Унечском районах. Рядом протекают реки Десна, Судость и Ипуть. Так что экологическое благополучие региона во многом зависит от добросовестной работы нефтепроводчиков. Добавить комментарий