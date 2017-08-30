30 Август 2017 Праздник Свенской иконы Божией Матери в Брянске Сегодня в Свенском монастыре проходят торжества в честь Свенской иконы Божией Матери. История праздника берёт свое начало в тысяча восемьсот двенадцатом году - тогда Брянск был освобождён от наполеоновских войск. Торжества открылись литургией в Успенском храме, ближе к полудню начался крестный ход от монастыря до Кафедрального собора. У стен храма состоится молебен, по случаю праздника будет организована полевая трапеза. В связи с крестным ходом до четырнадцати тридцати будет ограничено движение на проспектах Станке Димитрова и Ленина, улицах Пересвета и Красноармейской. Добавить комментарий