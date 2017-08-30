Войти

30 Август 2017

Праздник Свенской иконы Божией Матери в Брянске

30 Svenskaya ikona

Сегодня в Свенском монастыре проходят торжества в честь Свенской иконы Божией Матери. История праздника берёт свое начало в тысяча восемьсот двенадцатом году - тогда Брянск был освобождён от наполеоновских войск. Торжества открылись литургией в Успенском храме, ближе к полудню начался крестный ход от монастыря до Кафедрального собора. У стен храма состоится молебен, по случаю праздника будет организована полевая трапеза. В связи с крестным ходом до четырнадцати тридцати будет ограничено движение на проспектах Станке Димитрова и Ленина, улицах Пересвета и Красноармейской.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.003101 секунд