30 Август 2017 В Брянске силовые ведомства провели учения Силовые ведомства Брянской и Курской областей провели совместные учения, в ходе которых отработали взаимодействия при угрозе совершения террористических актов на приграничной территории. По легенде учений, террористы попытались пересечь государственную границу России, но встретили сопротивление. В ходе ожесточённой перестрелки несколько бойцов пограничников были ранены. Террористам удалось продвинуться вглубь Севского района. Здесь они разделились на две группы, одна из которых направилась в Курскую область. Другая захватила частный дом в небольшом селе и заняла круговую оборону. К этому времени в посёлок прибыли антитеррористические подразделения. Они атаковали террористов и разоружили их. Параллельно антитеррористическая операция проводилась и на территории Курской области. Для контроля за спецоперацией был создан единый штаб, возглавили который руководители Брянского и Курского управлений ФСБ. Действия всех подразделений во время учений получили положительную оценку. Добавить комментарий