Войти

30 Август 2017

В Брянске силовые ведомства провели учения

30 ucheniya

Силовые ведомства Брянской и Курской областей провели совместные учения, в ходе которых отработали взаимодействия при угрозе совершения террористических актов на приграничной территории. По легенде учений, террористы попытались пересечь государственную границу России, но встретили сопротивление. В ходе ожесточённой перестрелки несколько бойцов пограничников были ранены. Террористам удалось продвинуться вглубь Севского района. Здесь они разделились на две группы, одна из которых направилась в Курскую область. Другая захватила частный дом в небольшом селе и заняла круговую оборону. К этому времени в посёлок прибыли антитеррористические подразделения. Они атаковали террористов и разоружили их. Параллельно антитеррористическая операция проводилась и на территории Курской области. Для контроля за спецоперацией был создан единый штаб, возглавили который руководители Брянского и Курского управлений ФСБ. Действия всех подразделений во время учений получили положительную оценку.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

© Государственная телерадиокомпания "Брянск" 2001 — 2015.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с Российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любая републикация текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов сайта www.br-tvr.ru государственной телерадиокомпании "Брянск" возможна только с письменного разрешения руководства компании.
Адрес электронной почты редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Реклама на сайте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

All Rights Reserved © 2017

Страница сгенерирована за 0.002673 секунд