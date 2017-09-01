01 Сентябрь 2017 Ремонт улицы Фокина в Брянске Сегодня начинается ремонт одного их самых загруженных участков улицы Фокина - от переулка Трудового до проспекта Ленина. Подрядная организация приступит к работам вечером, чтобы не мешать проезду автотранспорта. Как правило, именно в пятницу на этом участке автодороги чаще всего возникают пробки. Движение перекроют на двое суток - первого сентября с двадцати двух часов и до двадцати одного часа третьего сентября. Ограничения не коснутся работы общественного транспорта - автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Добавить комментарий