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01 Сентябрь 2017

Ремонт улицы Фокина в Брянске

01 ulitsa Fokina

Сегодня начинается ремонт одного их самых загруженных участков улицы Фокина - от переулка Трудового до проспекта Ленина. Подрядная организация приступит к работам вечером, чтобы не мешать проезду автотранспорта. Как правило, именно в пятницу на этом участке автодороги чаще всего возникают пробки. Движение перекроют на двое суток - первого сентября с двадцати двух часов и до двадцати одного часа третьего сентября. Ограничения не коснутся работы общественного транспорта - автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

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