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05 Сентябрь 2017

У брянских судебных приставов - "День открытых дверей"

05 sudebnye pristavy

Сегодня во всех отделениях службы судебных приставов пройдёт день открытых дверей. В центре внимания будут вопросы,связанные с взысканием алиментов. В регионе задолженность по алиментам составляет свыше миллиарда рублей. В этом году сотрудникам ведомства удалось взыскать с нерадивых родителей лишь около ста двадцати миллионов. Перед началом нового учебного года судебные приставы провели ежегодную акцию по взысканию алиментов. Представители ведомства провели рейды по адресам проживания неплательщиков, проверили бухгалтерию предприятий, где работают алиментщики, а безработных направили в центры занятости для трудоустройства.

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