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05 Сентябрь 2017

В Брянске расширят кольцевую развязку у Самолёта

05 samolet

В Брянске начался капитальный ремонт участка улицы Крахмалёва, примыкающего к кольцевой развязке у памятника летчикам. Один из самых загруженных участков расширят до пяти полос. Сейчас здесь трехполосное движение, отчего постоянно образуются пробки. Выполнят дорожные строители и ряд других работ. Будут перенесены троллейбусная линия и ливнёвая канализация, будет благоустроена территория. Обойдется расширение улицы Крахмалева более, чем в три миллиона рублей. Аналогичные работы пройдут и на участке Красноармейской, примыкающем к кольцевой развязке.

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