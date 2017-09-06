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06 Сентябрь 2017

В Брянске устраняют последствия ливня

06 liven

Потоки дождя вчера вечером буквально затопили город. Проспекты и улицы, даже те, где сделана ливневая канализация, а таких, к слову, довольно мало, в один момент превратились в реки. Это привело к аварийным ситуациям. Больше всего пострадал Советский район. Так, образовалась промоина дорожного полотна у, так называемого, Черметовского моста. Её глубина оказалась около семи метров. В результате завалились и повисла на проводах электроопора. Промоина поменьше образовалась на тротуарной дорожке Малыгинского моста. Серьезные разрушения причинил ливень Славянской площади. С Набережной в Десну была смыта часть плитки, потоками воды вывернуты даже бетонные бордюры и ограждения. Шквалистым ветром сорвало крышу остановки у телецентра. Сейчас в городе ведутся восстановительные работы. Однако движение по виадуку через Нижний Судок до сих пор не восстановлено.

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